ア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦は１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズが本拠地でマリナーズに快勝して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ブルージェイズは２回に無死一、二塁からバージャー、カイナーファレファの２者連続適時打で先制すると、３回にはバージャーが２ラン。５回にはゲレロもソロを放った。先発した新人右腕のイエサベージは６回途中２失点と好投。３、４回は２イニング連続で１死満塁のピンチ