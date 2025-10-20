◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦ブルージェイズ６―２マリナーズ（１９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手を掛けているマリナーズは１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦（カナダ・トロント）に敗れ、足踏みとなった。対戦成績は３勝３敗で、翌２０日（同２１日）に敵地で行われる運命の第７戦