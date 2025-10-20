ENEOSウイングは11月2日、5才〜12才の子どもを対象としたイベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」を、Dr.Drive横浜港北インターTSで開催する。キッズ整備士体験過去開催時の様子イベントでは、1家族に1人アテンドがつき、スタッフの説明を受けながらさまざまな体験ができる。実際につなぎを着て、最新の整備工場の整備などを楽しみながら学べる。キッズ整備士体験過去開催時の様子体験内容は、エンジンの調子やライ