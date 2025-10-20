通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映像コンテンツ「みるハコ」で、俳優・アーティストの高野洸のDVD ＆ Blu-ray発売イベントの模様を、11月8日18時から生配信する。『高野洸 5th Anniversary Live Tour「mile」〜2nd mile〜』DVD ＆ Blu-ray発売イベントこのイベントは、高野のソロCDデビュー5周年を記念し、アーティストとしての集大成と新たな一歩を示したライブツアーを収録した『高野洸 5th Anniversary Live Tour「mile」〜2nd mi