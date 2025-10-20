レモン彗星は今年初めに発見された彗星です。地球への最接近は明日21日(火)頃とされており、11月の初めにかけて、日の入り1時間後の西の空で見られます。肉眼で見るのは難しいため、双眼鏡や望遠鏡を使うと良いでしょう。一生に一度のチャンスレモン彗星を見てみよう明日21日(火)は、オリオン座流星群の活動が極大になりますが、それ以上に注目なのが、「レモン彗星」です。レモン彗星は、今年1月3日にアメリカのアリゾナ州にあ