153.65ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 153.09エンベロープ1%上限（10日間） 151.5810日移動平均 151.33一目均衡表・転換線 150.73現値 150.06エンベロープ1%下限（10日間） 149.9021日移動平均 149.38一目均衡表・基準線 147.90200日移動平均 147.70一目均衡表・雲（上限） 147.55一目均衡表・雲（下限） 147.35100日移動平均 146.16ボリンジャーバンド2