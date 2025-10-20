上皇后美智子さまが91歳の誕生日を迎えました。天皇ご一家らがお祝いの挨拶をされています。【映像】天皇皇后両陛下、仙洞御所に訪問される様子天皇皇后両陛下は午前11時ごろ、上皇ご夫妻がお住まいの仙洞御所を訪問されました。長女の愛子さまや秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまら皇族方も相次いで訪問されました。上皇后さまは、去年右大腿骨を骨折しましたが毎日リハビリに励み、ほぼ骨折前の状態まで回復されたということで