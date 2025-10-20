20日午前、横手市の山内小学校の児童が敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、20日午前10時20分ごろ、横手市山内土渕字菅生の山内小学校の児童が、校舎の中から学校敷地内の道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルだということです。警察が注意を呼びかけています。