ベルギー6部のポンドローム対ナニノワで、ポンドロームのオリビエ・ボードレ監督が主審に頭突きを行った。同指揮官は4年間のベンチ入り停止処分が下されたという。現地メディア『マテレ』のほかオランダ『フットボール・プレミア』などの海外メディアも報じている。今月上旬に行われた試合で後半35分後、1-3でビハインドのポンドローム指揮官が主審に抗議。執拗な抗議により2枚目の警告で退場処分を受けた。するとボードレ監督