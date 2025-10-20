マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督は敵地でリバプールを破った試合後、「就任してから最大の勝利」と喜びを示した。『BBC』や『beINスポーツ』が伝えている。15位に終わった昨季に続いて今季も3勝1分け3敗と低調なスタートになったマンチェスター・Uだが、リバプール戦では開始1分過ぎにFWブライアン・ムベウモのゴールで先制。後半に入って一度追いつかれるも、DFハリー・マグワイアが勝ち越し点を決めて2-