「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後１時現在でローツェが「売り予想数上昇」２位となっている。 同社は半導体工場向けのウエハー搬送システムなどを展開。１０月１０日発表の２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算は、売上高が前年同期比８．９％増の６５６億２００万円と増収となった一方で、最終利益は同３１．４％減の１０８億７２００万円と低調だ