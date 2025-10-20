リガク・ホールディングスが反発している。この日、台湾に新会社リガク・テクノロジー・台湾（ＲＴＴＷ）を設立したと発表。また、新会社内に設けた技術拠点リガク・テクノロジー・センター・台湾（ＲＴＣ－ＴＷ）を本格稼働させたとしており、好材料視されている。 新会社は、中華圏における事業運営の中核として、顧客対応の強化を図るのを目的に設立。また、今回ＲＴＴＷ内に開設したＲＴ