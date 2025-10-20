ファッションとライフスタイル雑貨の展示会「PLUG IN│Editorial」に、HASSELBLAD（ハッセルブラッド）が出展。会場で「X2D II 100C」などの現行製品を試すことができる。 HASSELBLADが多くのファッションフォトグラファーに愛用されているということにちなみ、ファッションとライフスタイル雑貨のBtoB展示会に参加する。国内輸入代理を務める株式会社セキドがブースを設ける。 会場では1億画素の「X2D II 100