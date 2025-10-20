King ＆ PrinceがInstagramで、ILLITと「I Know」（King ＆ Prince）をダンスする動画を公開した。 【写真＆動画】King ＆ PrinceとILLITが「I Know」ダンス＆『キントレ』オフショット ■『キントレ』出演メンバーの山崎弘也（アンタッチャブル）と劇団ひとりも参加 ILLITは10月18日に放送された『キントレ』（日本テレビ系）で、King ＆ Princeと共演した。 公開されたのは、『キントレ』スタジオで撮影されたコラボダ