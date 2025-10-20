アメリカ軍が9月、日米共同訓練の一環で岩国基地に一時的に展開していたミサイルシステム「タイフォン」が、訓練終了から3週間以上たった現在も撤収されていないことがわかりました。タイフォンは巡航ミサイル「トマホーク」などを発射するアメリカ陸軍の最新の地上発射型ミサイルシステムです。アメリカ軍は9月月11日から25日まで行われた日米の共同訓練、レゾリュートドラゴンの一環で、このタイフォンを岩国基地に