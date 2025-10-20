【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は１９日、パレスチナ自治区ガザでイスラム主義組織ハマスによる停戦違反があったとして、ガザを空爆した。ＡＦＰ通信によると、攻撃は数十か所に及び、少なくとも４５人の住民が死亡した。イスラエルは空爆後に停戦再開を発表したが、停戦合意の不安定さが浮き彫りになっている。イスラエル軍の発表によると、空爆を含む攻撃は、南部ラファや北部ベイトラヒヤなどガザ全域を標的とした。