すぐれたテレビ、ラジオの番組や関係者を顕彰するギャラクシー賞の９月月間賞が２０日発表され、授賞の５作品に「しあわせな結婚」「僕達はまだその星の法則を知らない」のドラマ２本が名を連ねた。同賞はＮＰＯ法人放送批評懇談会が制定している。「しあわせな結婚」は主演の阿部サダヲが松たか子と夫婦役を演じたマリッジサスペンス。発表リリースでは、「松たか子と阿部サダヲの絶妙な組み合わせの魅力、家族の会話劇のテンポ