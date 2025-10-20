マリナーズは１９日（日本時間２０日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦に２―６で敗れ、対戦成績は３勝３敗のタイになった。勝者がワールドシリーズ（ＷＳ）出場となる第７戦は翌２０日（同２１日）にトロントで行われる。２回にバージャー、カイナーファレファの適時打で２点を先制され、３回にはバージャーの２ランで０―４とされたが、３回一死満塁で打席はローリー。しかし、