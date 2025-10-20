乃木坂46の40枚目となるシングルのタイトルが「ビリヤニ」に決定した。また、新アーティスト写真も公開されている。「ビリヤニ」については昨日放送されたレギュラー番組『乃木坂工事中』内で選抜発表が行われ、新センターとして今年2月にお披露目となった6期生から鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人がWセンターを務めることも明らかになった。加えて、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィ