【モデルプレス＝2025/10/20】ABEMAオリジナルオリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』の＃9（最終回）が、10月19日に放送。アンミカが、噂の真相を激白した。【写真】アンミカ「さすがのスタイル」話題のミニ丈コーデ◆「ガールオアレディ シーズン2」最終回放送本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく