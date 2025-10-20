Ｊ２ジュビロ磐田は２０日、千葉・流通経済大柏高のＤＦ増田大空（そら、３年）の来季加入内定を発表した。増田は１７７センチ、７０キロで、茨城県出身。中学時代は鹿島アントラーズつくばジュニアユースでプレーしていた。精度の高いキックを武器にする左サイドバックで、高校ではダブルキャプテンを担当。リーダーシップに優れており、Ｕ―１７日本代表にも選ばれている。増田は「１日でも早くピッチに立ち、ジュビロ磐田