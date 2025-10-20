秋華賞を制したエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）はレースから一夜明けた１０月２０日、栗東トレセンで元気な姿を見せた。前日は１９時前に帰厩し、カイバも完食。及川厩務員は「いつもはカイバをそれなりに残すけど、今回は全部食べた。馬運車の中も落ち着いていましたね」と目尻を下げた。レースではパワフルな伸び脚を見せ、桜花賞との２冠を達成した。森一厩舎の開業２年目での偉業に「僕