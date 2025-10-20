ＪＲＡは１０月２０日、米Ｇ１・ブリーダーズＣ（日本時間１１月２日、デルマー競馬場）の馬券を発売すると発表。対象はクラシック、フィリー＆メアターフ、マイルの３レース。インターネット投票「即ＰＡＴ」「Ａ―ＰＡＴ」と競馬場、ウインズなどでのＵＭＡＣＡで発売。発売する馬券の種類は「単勝」「複勝」「馬連」「ワイド」「馬単」「３連複」「３連単」の７式別。発売開始時刻は補欠馬の繰り上がり状況によって異なり、