【新華社北京10月20日】中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）が20日午前、北京で開幕した。習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記が中央政治局を代表して活動報告を行い、「中国共産党中央委員会の国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）策定に関する提案（討論稿）」について説明した。