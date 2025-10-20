ハーゲンダッツが展開する「ミニカップ」シリーズから「クランチアーモンドキャラメル」が期間限定で登場！“カリカリ食感“のアーモンドと、とろ〜りキャラメルの贅沢感たっぷりな、よくばりアイスクリームです☆ ハーゲンダッツ ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」  価格：351円（税込）発売日：2025年10月21日（火）内容量：92ml取扱店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他