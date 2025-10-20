日清オイリオグループは2025年歳暮期「日清オイリオギフト」を発売した。オリーブオイルギフト系列5品種13アイテム、食用油ギフト2品種10アイテム、アマニ油ギフト2品種2アイテム、油・調味料バラエティギフト2品種4アイテムの計11品種29アイテム。「大切に思うあの方へ贈るギフトだからこそ、お客様からご評価いただいている実用性の高さに加え、特別感やこだわりを込めた品揃えとした」（同社）。もらって嬉しい、贈って喜ばれる