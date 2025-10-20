中部の有力醸造メーカーが全国区の商品育成を進めている。イチビキ（愛知県）では「無添加国産しょうゆ」（500㎖）と「厳選国産生赤だし」（400g）、サンジルシ醸造（三重県）は「老舗の赤だし本場仕込み」（500g）について、関東や関西での採用拡大に向け営業活動を強化している。中部エリアは豆みそ、たまりしょうゆ、白醤油など独特の調味料文化を持つが、いずれも生産量としては全体の数％にとどまる。地域食文化の維持