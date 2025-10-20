日仏貿易は10月25〜26日の2日間、東京・青山の国連大学前広場で開かれるファーマーズマーケットで、イタリアのオーガニックブランド「アルチェネロ」有機グルテンフリー・パスタの試食体験イベントを開催する。10月25日の世界パスタデーに合わせたイベント。「おいしいから、選ぶ−Gluten free pasta,the new choice」をテーマに、今秋発売の新商品も含めアルチェネロ有機グルテンフリー・パスタシリーズの魅力を紹介する。会場内