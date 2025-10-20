国分グループ本社は10月8日、東京・日本橋プラザで「地酒蔵元会展示・唎酒・商談会」を開催した。当日は全国48蔵元が出展。第一部・展示商談会では、バイヤーや酒販店関係者など約400人が来場。第二部では、一般消費者向けの「秋の唎酒会」を開催。事前購入チケット制で日本酒ファン200人が参加し、全国各地の地酒のおいしさと楽しさを伝えた。地酒蔵元会は日本酒・地酒マーケットの活性化を目的に、国分グループと全