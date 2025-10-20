日本漬物産業同友会（遠藤栄一会長）はこのほど、都内で原料対策委員会を開催した。主要メーカーや産地代表が出席し、干し大根をはじめ原料確保の難しさや気候変動の影響など、業界を取り巻く課題について報告と意見交換を実施。現状と今後の対応策をめぐり活発な議論が交わされた。各社から共通して挙がったのは、大根や胡瓜をはじめとする国産原料の収量減と品質低下である。特に沢庵原料の九州産干し大根は例年の半分ほどにとど