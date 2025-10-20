日銀の高田創審議委員は20日、広島市で講演し、政策金利の引き上げに関し「機が熟した」と述べ、利上げすべきだとの考えを強調した。日米関税交渉の合意など、海外経済の不安が後退したことを受け「警戒モードの解除の段階だ」と説明した。物価高に対応する必要があることも利上げすべき理由に挙げた。高田氏は9月の金融政策決定会合で、政策金利を0.5％程度から0.75％程度に引き上げるよう提案した。今月29、30日に開かれる次