10·î20Æü¤Ë¤âÏ¢Î©¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£¹â»Ô»á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤­¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÂçºåÉÜÏ¢¤ÎËÌÀî¿¸Ê¿»á¤Ç¤¹¡£ËÌÀî»á¤Ï2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢¹â»Ô»á¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÇÔ¤ìÍîÁª¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÃÏ¸µÁªµó¶è¤ÎºÅ¤·¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÆ°Èñ¤ÏÁ´¤Æ¡Ö¼«Ê¢¡×¤À