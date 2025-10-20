東京臨海広域防災公園（東京都江東区有明）で、10月26日に「ぼうさいモーターショー2025」が開催されます。警察や消防、自衛隊をはじめ、通信事業者や防災関連企業が参加し、災害時に活躍する多様な車両が一堂に集結。イベントは10時から15時まで行われ、入場は無料。雨天は実施となっていますが、荒天時には中止となる予定です。中止の際は公園の公式サイトや公式X（旧Twitter）で告知されます。【その他の画像・さらに詳しい