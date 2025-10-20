道南バスは、高速バス2路線の運行を11月30日をもって終了する。運行を終了するのは、札幌〜苫小牧間を結ぶ「高速ハスカップ号」と、札幌〜工大〜東室蘭駅東口間を結ぶ「高速蘭東ライナー号」。12月1日に実施する、この他の都市間高速バスのダイヤ改正内容は改めて発表する。