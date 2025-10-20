お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が20日、自身のXを更新。インフルエンザに罹患したため休養すると発表した。井口は「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」と報告。「ちょっとだけお休みさせていただきます。ご迷惑おかけします」と休養することを伝えた。「体調も声も完全回復して、また頑張ります！！！よろしくお願いします！」と呼びか