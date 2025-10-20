韓国発のファストフードブランド「MOM’S TOUCH(マムズタッチ)」が10月20日、日本3号店を東京・下北沢にオープンした。マムズタッチは、1997年に韓国のソウルで創業したバーガー･チキンブランドで、韓国内では最多店舗数となる約1,460店舗を展開している。2024年4月、東京・渋谷に出店し日本へ初進出した。看板メニューは、鶏もも肉を丸ごと使ったザクザク衣のパティが特徴の「サイバーガー」。日本向けに開発した「本格プルコギバ