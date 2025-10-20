【モデルプレス＝2025/10/20】YouTubeは10月20日、初の試みとなる「YouTube おちゃのま スペシャル」を11月1日から14日（金）まで開催することを発表。「よにのちゃんねる」「乃木坂配信中」などの豪華ラインナップのチャンネルが参加する。【写真】二宮和也・山田涼介・菊池風磨ら会見で乾杯◆「YouTube おちゃのま スペシャル」初開催YouTube Official Blogでは、コネクテッドテレビ（CTV）で最も長く視聴されているサービスとし