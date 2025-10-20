ananトレンド大賞2025、ファッション部門。白石聖さんが2025年を彩るトレンドファッションの一つ、「スカーフアレンジ」に挑戦しました。【スカーフアレンジ】スカーフは“纏う”のが今っぽい。多彩なアレンジで個性を主張花柄スカーフ\9,900（ポム アムステルダム/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）千鳥柄スカーフ\19,800（ヴィンセンツォ ミオッツァ/真下商事 TEL. 03-6412-7081）シャツ\3