俳優の水上恒司が２０日、都内で行われた主演映画「ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ／ウィンドブレイカー」（１２月５日公開、萩原健太郎監督）のキックオフイベントに登場した。マガジンポケットで連載中の漫画家・にいさとる氏による同名ヤンキー漫画が原作。不良学校で知られる風鈴高校の生徒たちによる集団「防風鈴」が、街の安全を守るために奮闘する物語だ。２か月間、全編沖縄で撮影した。主人公を演じた水上は、原作の右半