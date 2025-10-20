ミズノ社は２０日、ブランドアンバサダー契約を締結する巨人・田中将大投手によるピッチング直接指導企画「マー君ラボ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＭＩＺＵＮＯ」講師：田中将大）を１２月７日に明治神宮外苑・室内球技場で開催すると発表した。この夢の企画は今回で４回目。中学３年生の投手が対象で参加可能人数は最大６名（硬式球を使用）。参加費は無料となっている。応募時に提出する資料をもとに、今季史上４