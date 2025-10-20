７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＪＵＮＯＮが２０日、都内で行われた映画「ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ／ウィンドブレイカー」（１２月５日公開、萩原健太郎監督）のキックオフイベントに登場した。演技初挑戦、映画初出演を飾ったＪＵＮＯＮは、登壇直後に間違って監督の立ち位置に立ってしまう場面も。おちゃめな一面に客席から歓声が上がり、「出てきた瞬間に立ち位置を間違え、緊張が丸見えでした」と