１７日、貴州盤興高速鉄道の清水河鎮特大橋を通過する試験運行列車。（貴陽＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽10月20日】中国貴州省南西部の盤州市と興義市を結ぶ盤興高速鉄道がこのほど試験運行を開始し、開通までのカウントダウン段階に入った。盤興高速鉄道は全長98キロで、途中に3駅を設け、設計時速は250キロ。貴州省が掲げる「省内の全ての主要都市を高速鉄道で結ぶ」構想の最終プロジェクトとなる。１７日、貴州盤興高