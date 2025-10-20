初めて会った子どもにお金がほしいと言われたらびっくりしますよね。アプリ「ママリ」には公園に娘と遊びにいったところ、放置子と思われる子どもにお金を要求されたという投稿がありました。その放置子は父親と姉も一緒だったそうで、その子だけ投稿者さんの娘につきまとってきたといいます。そして、しばらく遊んでいると「お金ちょうだい」と言われたそう。投稿者さんは驚いてしまい、その公園から離れたといいます。 公園で