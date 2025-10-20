私はアズミです。私は小さいころから親に愛されず育ってきました。母親にはずっと厄介者として疎まれ、父親にいたっては物心がついてから会った記憶もなく、顔すらわかりません。「絶対にこんな家から出ていってやる」と誓い、本当に家を出たときには自分でも感動してしまいました。それからというもの、家には近寄らず、母とはまったく連絡をとらず過ごしてきました。さてそんなある日、私宛てに役所からある通知が届きました。母