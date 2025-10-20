?¸µÆ±Î½?¤Î½ÐÅ¹¤·¤¿¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¡Äº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤Î?¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÅê¼ê¡¦²£»³¹°¼ù¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬½ÐÅ¹¤·¤¿Å¹¡ÖYOKOCHEE¡Ê¥è¥³¥Á¡¼¡Ë¡×¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÄ¹Ìî¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¾åÃå¤ÎÂµ¤¬Ê¤¤Ã¤¿?Ë¨¤¨Âµ?¾õÂÖ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÄ¹Ìî¤µ