◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは20日の最終第6戦に勝つか引き分ければ日本シリーズ進出が決まる。ただ、ここまで5試合で計9得点。そのうち適時打での得点が3点のみと得点力が乏しく、打線が奮起できなければ日本シリーズ進出は難しくなる。その中で柳町達外野手（28）はここまで20打数10安打と当たっている。パ・