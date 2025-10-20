＜ファンケルクラシック最終日◇19日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞最終日はトータル8アンダーの単独トップからスタートした“たまちゃん”ことタマヌーン・スリロット（タイ）。しかし「ドライバーが暴れて」なかなかスコアを伸ばすことができず、14番ホールでは1つ前の組を回る宮本勝昌と、同じ最終組のプラヤド・マークセン（タイ）に3打のリードを許す展開。「その時点で絶対勝てないだろう」と諦