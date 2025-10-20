20日（月）北海道は初雪の便り。午後は日本海側で冷たい雨が降るでしょう。＜20日（月）の天気＞大陸の高気圧から寒気が吹き出し、日本付近に流れ込んでいます。北海道では稚内と北見枝幸で初雪、手稲山で初冠雪となりました。午後も北海道の山では積雪となり、日本海側北部やオホーツク海側では平地でも雪の降り積もるところがありそうです。また、寒気の影響で、本州の日本海側でも冷たい雨が降る見込みです。一方、秋雨前線は南