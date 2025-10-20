脚本家の三谷幸喜が20日、都内で行われた歌舞伎座11月公演『歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな』けいこ場囲み取材に登壇。本作への意気込みを語った。【集合ショット】全員でガッツポーズ！笑顔をみせる松本幸四郎＆片岡愛之助ら今回は三谷が作・演出を描ける「三谷かぶき」の第2弾。伊勢の芝居小屋「蓬莱座」では、狂言作者の花桐冬五郎（松本幸四郎）や座元の藤川半蔵（片岡愛之助）が、人形浄瑠璃