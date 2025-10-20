フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。10歳から4年間在住していたという、プエルトリコへの想いを綴りました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「まさかの古巣NHKの真隣でのお仕事知り合いに遭遇したりするかなぁ〜なんて少々の気まずさを感じながらも、とっても楽しい時間でした！笑」中川安奈さんは、ラジオ番組に出演したことを明かすと「代々木公園で開催中のプエルトリコフェスティバルから